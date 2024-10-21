Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, ilaçta dışa olan bağımlılığın ortadan kaldırılması için yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde yaşanan ilaç sıkıntısıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, 2004 yılında uygulanmaya başlayan ve senede bir sefer yapılan Euro kuru ortalamasının günümüzde artık geçerliliğini yitirdiğini ifade etti. Eren, "Bir an önce yeni bir ilaç fiyat kararnamesi düzenlenmeli ve artık güncel şartlar çerçevesinde ilaç fiyatları belirlenmelidir ”dedi

“İlaçlara erişim her geçen gün zorlaşıyor”

Eren, ilaçlara erişimin güçleştiğini söyleyerek, “Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de ilaçlara erişim her geçen gün zorlaşıyor. İlaç fiyat kararnamesinden kaynaklanan sorun nedeniyle, özellikle kanser hastalarının kullanmış olduğu ilaçlar, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, şeker hastalarının kullanmış olduğu insülin ilaçları gibi hastalar için hayati öneme haiz ve mudall benzeri bulunmayan ilçeler başta olmak üzere ilaç temininde ciddi sorun yaşamaktayız. Geçen yıl aralık ayında ilaçta yapılan yüzde 25’lik kur güncellenmesiyle, ilaç euro kuru 17,50 lira olarak belirlendi. Buda maalesef giderlerin ciddi arttığı enflasyonist ortamda ilaç sanayisini ciddi olarak zorlamakta. İlaç sanayisinin ilaç üretiminde ve özellikle yurtdışından getirilen ilaçların temininde ciddi sorunlar yaşaması direk olarak eczaneleri ve hastalarımızı etkilemektedir” diye konuştu.

“Bir an önce yeni bir ilaç fiyat kararnamesi düzenlenmeli”

Yeni bir ilaç fiyat kararnamesinin düzenlenmesi gerektiğine değinen Eren, “ Yaklaşık temmuz ayından bu zamana, özellikle kronik hastalıklarda kullanılan ve hayati öneme hazi ilaçların temininde sorun yaşamaktayız. Hastalarımızın sorun yaşamaması adına, elimizde olmayan ilaçları, eczacılar arasında oluşturduğumuz gruplarından yada telefon yoluyla temin etmeye, hastalarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz ama artık buda çözüm olmamaya başladı. İlaç yokluğu konusunda, ilaç sanayi, ilaç depoları ve Türk Eczacılar Birliği Ankara’da gerekli çalışmaları görüşmeleri yürütmekte. Bizlerde yerelde siyasilerimize ,ilgili bürokratlarımızla gerekli görüşmeleri yapmaktayız. 2004 yılında uygulanmaya başlayan ve senede bir sefer yapılan Euro kuru ortalaması günümüzde artık geçerliliğini yitirmiştir. Bir an önce yeni bir ilaç fiyat kararnamesi düzenlenmeli ve artık güncel şartlar çerçevesinde ilaç fiyatları belirlenmelidir. İlaç stratejik bir üründür. Bunu en son pandemi döneminde gördük. Bununla beraber yerli ilaç sanayi desteklenmeli, ilaçta dışa bağımlılık kısmen de olsa azaltılmalıdır. Biz eczacılar, hastalarımızın kesintisiz ilaca ulaşması ı adına her türlü fedakarlığı göstermekteyiz ve ilimizde ilaç sorununu minimuma indirmek amacıyla meslektaşlarımızla sürekli iletişim halinde olup ,kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti sunmaya çalışmaktayız” şeklinde konuştu.