Eskişehir’de eczacılar kış aylarında vatandaşlarda sık görülen grip hastalığı için grip aşısını yaptırma süresinin Ocak ayına kadar devam ettiğini belirterek, aşıya talebin yoğun olduğunu söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlarda grip hastalığı görülmeye başlandı. Gribe karşı son dönemde grip aşısı etkili bir koruyucu olarak öne çıkıyor. Eczacılar vatandaşların grip aşısını yaptırmak izleyecekleri yolu anlattı. Eczacılar, e-nabız sistemlerine tanımlanan grip aşısı yaptırma hakkının ardından vatandaşların Aile hekimliğinden aldıkları elektronik reçete ile eczaneye giderek aşıyı temin edebileceklerini ifade etti. Ocak ayının sonuna kadar vatandaşların aşıyı yaptırma imkânlarının olduğunu belirterek internetten aşı ve ilaç alınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

“Vatandaşların aşıyı yaptırmak için vakitleri var”

Eskişehir’de eczacılık yapan Çağatay Fikret Erad, grip aşısını yaptırmak için vatandaşların Ocak ayının sonuna kadar sürelerinin bulunduğunu hatırlattı. Grip aşısı yaptırmak için gereken yol hakkında bilgiler veren eczacı Erad, “Grip aşısını yaptırmak için önce Aile Hekimliğine gidilmeli. E-Nabız sistemini kontrol edildikten sonra grip aşısı yaptırma hakkı varsa elektronik reçeteyi yazdırdıktan sonra eczaneye geliyorlar. Biz de aşıları tedarik edip kendilerine teslim ediyoruz. Grip aşıları sadece eczaneden alınır. Bu aşıyı yaptırma sezonu ocak ayının sonuna kadar devam ediyor. Vatandaşların hala aşıyı yaptırmak için vakitleri var. Sağlık Bakanlığı öncelikle kronik ve yaşlı hastalara aşı için öncelik tanıyor. Sonra diğer vatandaşlara yapılıyor. O yüzden acele etmesinler. Vatandaşlar E-Nabız sistemini kontrol etsinler. İnternetten kesinlikle aşı ve ilaç tedarik etmesinler. Sadece eczaneden alışveriş yapsınlar” diye konuştu.

"Grip aşısı için yoğun bir başvuru alıyoruz"

Grip aşısının faydalarından bahseden eczacı Erad, yaklaşık 20 gündür aşı için vatandaşların talebi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Grip aşısı vücudu virüse karşı koruyacak ve vücutta antikor oluşturacak bazı bileşenlere sahip. Bu bileşenleri vücuda önceden verirseniz, vücut bunu tanıyarak gribi daha hafif atlatmanızı sağlıyor. Ayrıca zatürre gibi başka hastalıkların önüne de geçiyor. Çünkü gribi ağır şekilde atlatan yaşlı hastalarda zatürre de görülebiliyor. Bunu engelleyen grip aşısı. Yaklaşık 20 günlük dönemde yoğunluğumuz arttı. Grip aşısı elimize ulaştı. Grip aşısı için yoğun bir başvuru alıyoruz.”