Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye giden desteklerin arasında Türk Eczacıları Birliği tarafından oluşturulan gezici tıra adapte edilmiş eczane ile vatandaşların ilaç ve medikal ihtiyaçları da karşılanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Eczacılar, öz sermayeleri ile kurdukları eczanelerde vatandaşlara hizmet veriyor” dedi.

Deprem bölgesinde vatandaşa yardım etmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Öncelikle büyük Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan bir deprem ve tabi ki de hiç birimizin istemediği ve kabullenemediği bir durum ancak böyle bir felakette neler yapılabileceğini, aslında neler yapılması gerektiğini bir kere daha anlamış olduk. Buradan da büyük dersler çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Depremin 2. günü bizler Kayseri Eczacı Odası olarak Kahramanmaraş bölgesine intikal ettik 4 eczacımız ve 2 oda personelimizle birlikte. Orada Türk Eczacıları Birliği’nin koordinasyonunda oluşturulmuş gezici tıra adapte edilmiş eczanemizi açmak üzere görevlendirilmiştik. Oraya gittiğimizde, güzel Maraş’ı gördüğümüzde içimizi bir hüzün kapladı. Oradaki vatandaşlarımızın da halini görünce ilaç ve eczacılık hizmetinden çok daha fazlasını yapmamız gerektiğine inandık. Oraya gittiğimizde devlette, yardımcı personel de, yaralarını sarmak için sağlık personeli de biz oluyorduk” dedi.

Akın, eczacıların kendi öz sermayesi ile kurulan Sahra Eczanelerinin de vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyerek, “Orada 4 meslektaşımızla birlikte eczanemizi kurduk. Diğer bölge odalarından da takviyeye geldiler ve 1 olarak başladığımız bu Sahra Eczanesi, 20. günün sonunda 10 bölgeyi kapsayacak şekilde 26’ya ulaşmış durumda. Bunların hepsi Türk Eczacıları Birliği’nin kendi koordinasyonunda ve eczacıların öz sermayeleri ile kurulmuş eczanelerdir. Yaklaşık yardımcı kuruluşlarla birlikte 100 milyon TL’yi bulan ilaç, medikal malzeme, çocuk bezleri ve çocuk mamaları yardımı bölgeye ulaşmış oldu. Hiçbir vatandaşımız orada ilaçsız, çocuklarımız mamasız kalmadı. Tıbbi malzemeye ihtiyacı olan vatandaşlarımız da bunlardan mahrum kalmadılar. Mesleğimle bir kez daha gurur duydum. Eczacılığın sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu da anlamış olduk. Bu Sahra Eczaneleri o kadar yoğun çalıştı ki 54 bölge eczacı odasıyla birlikte bir koordinasyon tanımladık oraya. 3 güne bir görev ve nöbet değişikliği olacak şekilde her bölgeden yüzlerce meslektaşımız geldi. Her eczaneden en az 15 eczacı, bunun yanında eczacı teknisyenlerimiz de olmak üzere çaba sarf ettik. Onların da ellerine sağlık demek istiyorum. Kayseri Eczacı Odası olarak biz orada 5 gün kaldık. Sonrasında bize gelen görevle birlikte 50 kişilik bir grupla birlikte 3 gün boyunca orada kesintisiz bir şekilde ilaç hizmeti vermeye devam ettik. Tabi yaralarımızı hep birlikte saracağız ve taşın altına elimizi hep birlikte koyacağız. Bir süre sonra bu Sahra Eczanelerimizin de kapanması gerekiyor çünkü orada mevcut eczanelerin de artık faaliyete geçip, ekonomik anlamda da düze çıkmaları gerekiyor. Bunun da hazırlığını yapıyoruz. Bu vesile ile emeği geçen tüm meslektaşlarıma, tüm eczane çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.