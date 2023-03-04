Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda VakıfBank’ı 21-25, 26-28, 21-25 setlerle yenerek 3-0 galip ayrıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda VakıfBank’ı 21-25, 26-28, 21-25 setlerle yenerek 3-0 galip ayrıldı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

VakıfBank: Buket, Gabi, Zehra, Egonu, Bajema, Kübra, Ayça (L), Carutasu, Cansu, Bahar, Derya, Ogbogu.

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Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha.

Setler: 21-25, 26-28, 21-25

Süre: 81 dakika (24, 31, 26)