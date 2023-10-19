Eczacıbaşı VitrA Bozüyük’te bulunan üretim tesisine ek olarak gömme rezervuarlar tesisini kurdu. Sürdürebilirliğin ve fırsat eşitliğine öncelik verilen tesis, tüm aşamaları tamamlandığında toplamda 76,5 milyon euroluk yatırıma ulaşacak.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin yeni tesisleri, düzenlenen törenle açıldı. Üretim, istihdam ve ihracat açısından sağlayacağı katkıların yanı sıra, sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından da önemli bir örnek oluşturan tesislerin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun yanı sıra Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Grup CEO’su Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ve davetliler katıldı.

Bozüyük’teki VitrA Üretim Kampüsü’nde hayata geçirilen beşinci seramik sağlık gereçleri işletmesi ve yeni gömme rezervuar üretim tesisi yatırımlarının tüm aşamaları tamamlandığında, toplam yatırım tutarı 76,5 milyon euroyu bulacak. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, söz konusu iki yeni yatırımla artan talebi karşılamayı, pazarı büyütmek için gerekli kapasiteyi oluşturmak, verimliliğini yükseltmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Yeni yatırımların en önemli özelliklerinden biri ise kadın istihdamını artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunması. Üretim sektöründe daha fazla kadın istihdamının teşvik edilmesi için tasarlanan ergonomik tezgahlar ve fabrikanın genelindeki otomasyon sayesinde, sahada daha fazla kadın çalışan bulunacak. İstihdamda yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek oranıyla tam eşitliği korumak hedeflenirken, bu hedef, Bilecik Valiliği ve Bozüyük Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlar için düzenlenen okuma-yazma seferberliğiyle de desteklenecek.

Üretim kapasitesi arttı

Yeni tesisin ilk fazının tamamlanmasıyla VitrA markalı seramik sağlık gereçlerindeki yıllık üretim kapasitesini 6,7 milyon adete çıkaran Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nde, daha önce Artema armatür fabrikasının içinde gerçekleştirilen gömme rezervuar üretimindeki kapasite ise, yeni tesisle birlikte yılda 2 milyon adete yükseldi.

Yeni yatırımlarla birlikte Bilecik Bozüyük’teki üretim kampüsünün toplam alanı yaklaşık yüzde 50 büyüyerek, 275 bini kapalı toplam 469 bin metrekareye ulaştı. Yeni yatırımlarla kuruluşun Bozüyük’teki çalışan sayısı 3 bin 664’e yükselirken, küresel işgücü ise 5 bin 392 kişi oldu.

“Sürdürülebilirlik ilkesi, iş modelimizin kalbinde”

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin yeni tesislerinin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Topluluğumuzun en büyük faaliyet alanını oluşturan yapı ürünleri, ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Toplam 76,5 milyon euroya ulaşacak yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesislerimizde, en son teknolojilerden faydalanarak, yapay zekayı kullanarak üretim yapıyor, hammaddeden nihai ürüne kadar uçtan uça otomasyondan faydalanıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesini iş modelinin kalbinde tutan kuruluşumuz, tasarımdan üretime, tedarik zincirinden son kullanıcı deneyimine kadar bu ilkeyi benimsiyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğiz”

Üretimde gerekli olan enerjiyi, yenilenebilir kaynaklardan elde etmek hedefiyle, VitrA Üretim Kampüsü‘ne bu yıl güneş enerjisi santrali kurduklarını vurgulyan Eczacıbaşı, “Aynı zamanda 2022 yılında, I-REC sertifikalı yeşil elektrik satın almaya başlayarak üretimde elektrik kaynaklı karbon emisyonlarını sıfırladık. Diğer kuruluşlarımıza da ilham veren bu projeyle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırdık. VitrA bu uygulamaları ile sektördeki öncülüğünü yalnızca ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda yarısı erkek, yarısı kadın üretim tesisi çalışanlarımızla, fırsat eşitliği konularındaki duyarlılığıyla da kanıtlıyor. Kuruluşumuz Eczacıbaşı Topluluğu’nun çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir geleceğin öncüsü olma hedefiyle büyürken, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılarda bulunmaya devam edecek“ diye konuştu.

“Avrupa’nın yeni talep büyümesine hazırız”

Teknoloji ile insan gücünü dengeleyen, dünyanın geleceğini düşünen yatırımlarla, fırsat eşitliğinin de önünü açtıklarının altını çizen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, “Bozüyük’te 4’üncü SSG işletmesinin 2‘inci fazını 2019’da açtık. Henüz 4 yıl dolmadan 5’inci işletmemizin açılışını yapıyoruz. Kazandıklarımızı yatırıma dönüştürerek büyüyoruz. Pek çok farklı etken yüzünden temposunu kaybeden Avrupa pazarları yeniden büyüme trendine girdiğinde oluşacak talebi öncelikli olarak karşılamak için şimdiden hazırız. Seramik sağlık gereçlerinde 6,7 milyon adet üretim kapasitesine ulaştık. Böylece Avrupa’daki en büyük 4‘üncü üretici konumuna yükseldik. 5’inci SSG işletmesinin yanı sıra, armatür fabrikasının içindeki gömme rezervuar üretimini de yeni kurduk. Yıllık kapasitemizi de 2 milyon adede çıkardık. Bu doğrultuda armatür fabrikamızda başlattığımız ve 2024 sonunda tamamlanacak teknoloji yatırımı tamamlandığında da armatür kapasitemiz yüzde 50 artacak“ dedi.