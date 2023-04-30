Eczacıbaşı Topluluğu, 65 milyon euroluk yatırımla Manisa’daki fabrikasında temizlik kağıtları üretim kapasitesini iki katına çıkardı. Yeni yatırım ile Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin toplam temizlik kağıtları üretim kapasitesi 250 bin tona ulaştı.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki kuruluşlardan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Manisa fabrikasında yaptığı 65 milyon euroluk kağıt makinesi yatırımını hayata geçirdi. Yeni yatırımla Manisa fabrikasının kapasitesi ikiye katlanırken, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin toplam temizlik kağıtları üretim kapasitesi de 250 bin tona yükseldi. Bu yatırımla birlikte, Eczacıbaşı Topluluğu’nun son iki yılda gerçekleştirdiği yatırımların tutarı ise 700 milyon euroyu aştı.

Temizlik kağıdı üretiminde Türkiye’nin öncülerinden olan Eczacıbaşı pazarın büyümesine ve kişisel hijyen alışkanlıklarının gelişmesine de katkı sağlıyor. Yeni yatırımıyla Türkiye pazarındaki yerini güçlendiren Eczacıbaşı, ihracatını da artırmayı hedefliyor.

Manisa’da gerçekleştirilen 5’inci kağıt makinesi üretim hattı açılış töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere seferberliği devam ettiriyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların özellikle bu dönemde çok önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’yi temizlik kağıdı ile tanıştıran ve sektöre öncülük eden Eczacıbaşı Topluluğu olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında Manisa’da yeni bir yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bir dönem, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin, eski adıyla İpek Kağıt’ın genel müdürlüğü görevini de üstlenmiş olan Bülent Eczacıbaşı, “Topluluğumuzun 40’lı yıllarda başlayan hikayesinde en büyük adımlardan biri, temizlik kağıtları alanında yaptığımız yatırımdı. Seneler içinde yaptığımız yatırımlar ve sağlık, temizlik, hijyen alanında sunduğumuz ürünlerle, ülkemizin önce kendi kendine yetme, ardından da rekabet ile dışa açılma çabasına ortak olduk. Eczacıbaşı’nın hikayesinde Yalova ile beraber Manisa fabrikamızın ve temizlik kağıtları markalarımızın çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemeliyim. Türkiye temizlik kağıtları sektörü yıldan yıla kapasite, üretim ve ihracat anlamında büyürken, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri de markalarıyla sektörünün öncü ve lider kuruluşu olarak bizleri gururlandırıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın Manisa ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Eczacıbaşı Topluluğu olarak yaraları birlikte sarmak ve birlikte iyileşmek üzere gerek ekonomik ve gerekse toplumsal alanlarda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Topluluğumuzun 80. yılında başlattığımız yatırım hamlemiz devam ediyor"

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah ise, Topluluğun 80. yılı olan 2022’de hız verdikleri yatırım hamlesinin devamı niteliğindeki bu yatırımın, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin temizlik kağıtları üretim kapasitesini yükseltirken, kuruluşun büyüme hedeflerine de önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Manisa fabrikasına yapılan 65 milyon euroluk 5’inci kağıt makinesi yatırımı ile topluluğumuzun son iki senede gerçekleştirdiği yatırımlar 700 milyon euroyu aştı. Bu yatırım, lider olduğumuz Türkiye pazarında daha yenilikçi ürünler üretmemize imkan tanıyacak yeni yatırımları da beraberinde getirecek. Diğer yandan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin uluslararasılaşma yolculuğunda önemli bir üretim gücü sağlayacak” dedi.

“Büyüme hedeflerimize giden yolda güçlü bir adım daha”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Türkiye’deki ilk temizlik kağıdı fabrikasını kurduğu 1969 yılından bu yana durmaksızın büyüdüğünü ve Eczacıbaşı Topluluğu’ndan da aldığı güçle uluslararası pazarlara açılan bir şirket konumuna yükseldiğini dile getiren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu da “Ev dışı kullanım hariç olmak üzere 11.5 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Türkiye temizlik kağıtları pazarı, kişisel bakım kategorisindeki en yüksek paya sahip. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri yüzde 22 pazar payı ile halihazırda markalı temizlik kağıtları kategorisinin lider şirketi. Bugün, bu konumumuzu daha da güçlendirecek 5’inci kağıt makinesi üretim hattı yatırımımızı hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 65 milyon euro yatırımla devreye aldığımız 5’inci kağıt makinemiz ile, Manisa fabrikamızdaki üretim kapasitemizi iki katına çıkarırken toplam kapasitemizi yüzde 40 artırarak 250 bin tona yükseltiyoruz. Temizlik kağıtları kategorimizde önce Fas’a ardından Manisa’ya yaptığımız yatırımlara, önümüzdeki dönemde yine Manisa’da yapacağımız yeni yatırımı da dahil ettiğimizde, 2022-2024’ü kapsayan 3 yıllık dönemde toplam 110 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu yatırımımız ihracatımızı büyütürken, Fas fabrikamızı da ürettiği bobinler ile besleyecek. Yatırımlarımız, üretimimiz, istihdamımız ve ihracatımız ile ülkemize değer katmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konıuştu.

Yeni yatırım sürdürülebilirlik hedeflerini de destekliyor

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin 5’inci kağıt makinesi üretim hattı yatırımı, kuruluşun sürdürülebilirlik odağındaki daha az enerjiyle daha verimli üretim hedefini de destekliyor.

Enerji ve su tasarrufunu artıran gelişmiş otomasyon sistemleri ile yenilikçi yapay zeka teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen yeni yatırım; kalite, verimlilik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular başta olmak üzere Manisa fabrikasının üretim ve sürdürülebilirlik standartlarının mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasına katkı sağlıyor.

Kağıt üretim sürecindeki en önemli aşamalarından biri olan kurutma işlemi sonrası bacadan atılan atık ısı tekrar kullanılarak üretimde ton başına yüzde 10’a kadar iyileşme sağlıyor. Sistem sağladığı enerji tasarrufu ile doğalgaz kullanım miktarını düşürerek CO2 emisyonunu azaltıyor. Ayrıca kullanılan enerji verimliliği yüksek motorlar sayesinde elektrik tüketimini de azaltıyor.