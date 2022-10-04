Eczacıbaşı Spor Kulübü, kurulduğu 1966 yılından bu yana Türk sporuna ve voleyboluna kattığı değerle, yüksek sosyal medya etkileşimi ve iletişim stratejisiyle ile spor dünyasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, kurulduğu 1966 yılından bu yana Türk sporuna ve voleyboluna kattığı değerle, yüksek sosyal medya etkileşimi ve iletişim stratejisiyle ile spor dünyasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Kurulduğu 1966 yılından bu yana Türk sporuna ve voleyboluna kattığı değerlerle bir ekol olan Eczacıbaşı Spor Kulübü, etkileşimi yüksek sosyal medya paylaşımları ve değerler odaklı iletişim stratejisi ile spor dünyasına örnek oluyor.

Voleyboldaki başarılarının yanı sıra en önemli hedefi kız çocukları ve kadının güçlenmesi olarak belirleyen Eczacıbaşı Spor Kulübü sadece günlük eğlenceli içerikleri ile değil toplumsal olayları da cesurca gündemine taşıyor. Taraftarların sosyal medyada sesi olan ve onlardan gelen soru ve yorumlara yanıt veren Eczacıbaşı, taraftarlarının ihtiyaçlarını anlayarak bütünsel bir güveni de inşa etmiş oluyor. Binlerce taraftarı ile aile olmayı hedefleyerek sadece içe değil, dışa dönük bir iletişim kültürü oluşturan Eczacıbaşı, iyi gününü de kötü gününü de tüm duyguları ile samimiyetle ve şeffaf olarak paylaşarak taraftarı ile olan bağını ve spor kültürünü genişletiyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, sosyal medya platformlarını en yeni içerik ve akımlarla yönetiyor

Sosyal medyayı daha fazla taraftara ulaşmak için anahtar bir platform olarak konumlayan Eczacıbaşı SK yeni nesil ve dinamik içerikleriyle sosyal medya yönetimi ile fark oluşturuyor. Kulüp, sosyal medya iletişimini takımın ve taraftarlarının içinde yanan gençlik ateşini, dijital dünyanın en yeni içerik ve akımlarıyla körüklemeyi hedef olarak tanımlıyor. #SonunaKadar sloganıyla saha içinde kalmayarak taraftarlarına hayatının her penceresini açan bir yaklaşımla sosyal medya platformlarını yöneten Eczacıbaşı SK, hazırladığı içeriklerle takipçi sayısını artırırken, taraftar etkileşimleri de son bir sezonda yüzde 95.12 oranında artırmış durumda.

Instagram takipçi sayısı yüzde 703 arttı

2021-2022 sezonunda Instagram’da takipçi sayısını bir önceki sezona göre yüzde 703 artırarak 54 bin 900 yeni takipçi kazanan Eczacıbaşı, sezon içinde toplam sayfa erişiminde 15 milyondan fazla artış göstererek, 30 milyona yakın sayfa erişimi kazandı. Son sezonda alınan yaklaşık 6 milyon beğeni ise bir önceki sezonun 2 katı durumunda.

Twitter etkileşim sayısı yüzde 937 oranında yükseldi.

Bir başka sosyal medya platformu Twitter’da ise etkileşim sayılarında büyük bir artış gözlemdi. 2021-2022 sezonunda Twitter’da takipçi sayısı bir önceki sezona oranla tam yüzde 937 artarken, etkileşim ve beğeni sayıları da yüzde 400’ün üzerindeki artışıyla dikkat çekti.

En çok artış Facebook’ta paylaşılan video izlenmelerinde oldu.

Eczacıbaşı’nın resmi Facebook hesabında paylaşılan videolar, toplamda 4 milyonun üzerinde izlenme alarak bir önceki sezona göre yüzde bin 222 oranında artış göstermiş oldu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü takipçileri, YouTube’da ekran başında 60 binden fazla saat geçirdi

YouTube’ta ürettiği eğlenceli içeriklerle tüm voleybol severlerin beğenisini toplayan Eczacıbaşı SK, 2021-2022 sezonu boyunca toplamda 2.5 milyon görüntülenme sayısına ulaştı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü TikTok hesabı ile Z kuşağıyla konuşuyor

Z kuşağının yükselen sesi TikTok’a 2021 yılında adım atan Eczacıbaşı, kısa videoları ile 1 milyon civarında görüntülemeye ulaşmıştı. Eczacıbaşı, yeni sezonda TikTok’a özel hazırlayacağı içerikler ile gençleri hem Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün enerjisi ile tanıştırmaya hazırlanıyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kamerası her daim açık

Takımın gündeminden yolculuk hikayesine, sporcuların yeteneklerine, yabancı oyuncuların Türkçe konuşmaları, mikrofonu alarak kendi röportajlarını kendilerini yapmalarını, özel günlerde duygusal şarkıları ile gönüllere dokunan içerikleri ile Eczacıbaşı Dynavit takımı, Başantrenör Ferhat Akbaş, takımın maskotu Tiger, altyapı, spor okulu oyuncuları ve kulübün çalışanları, herkesin Perihan Ablası, kulübün bahçesinde yaşayan sevimli dostları da sosyal medya içeriklerinde etkin rol alıyor.