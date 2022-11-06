Dünyanın en güçlü adamı Aivars Smaukstelis oldu

Dünyanın en güçlü adamı Aivars Smaukstelis oldu

Misli.com Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları’nı evinde konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-20, 25-23, 21-25 ve 25-22’lik setlerle 3-1 yendi.

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