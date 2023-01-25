TFF ve Kulüpler Birliği, ’Altyapı Akademileri’ projesi için çalışmalarını sürdürüyor

TFF ve Kulüpler Birliği, ’Altyapı Akademileri’ projesi için çalışmalarını sürdürüyor

Misli.com Sultanlar Ligi 17. Hafta karşılaşmasında, evinde Sarıyer Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, 25-18, 25-22 ve 25-14 set skorlarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde 16. galibiyetine imza atan turuncu beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

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