Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarına devam etti

Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarına devam etti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Romanya temsilcisi C.S.M Targoviste ile karşılaştı. Turuncu-beyazlılar, 25-18, 25-14 ve 25-22’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

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