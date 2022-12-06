Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor. Yeni sezona 9’da 9’la başlayan turuncu beyazlılar, Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Romen temsilci C.S.M Targoviste ile 19.00’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor. Yeni sezona 9’da 9’la başlayan turuncu beyazlılar, Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Romen temsilci C.S.M Targoviste ile 19.00’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi Kupası’nı 2015 yılında şampiyon olarak müzesine götüren Eczacıbaşı Dynavit’i, CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Eczacıbaşı Dynavit, voleybolun en prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Şampiyonlar Ligi E grubundaki ilk maçını 7 Aralık, Çarşamba günü TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Romanya temsilcisi C.S.M Targoviste ile 19.00’da oynayacak.

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Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine her yaştan taraftardan da ilgi büyük oldu. Satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar için özel olarak hazırlanan stantta, 2022-2023 sezonu ürünleri satışa çıkacak. Bunun yanı sıra taraftarları stantlarda sürprizler de bekliyor olacak.

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi’nde E Grubu’nda mücadele edecek

Sultanlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Eczacıbaşı Dynavit, E grubundaki ilk maçına C.S.M Targoviste’e karşı 7 Aralık tarihinde çıkacak. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında 20 Aralık 2022 Salı günü deplasmanda Bulgaristan’ın Moritza Plovdiv takımıyla karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit, yeni yılın ilk Şampiyonlar Ligi maçında 11 Ocak 2023’te Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police’i evinde ağırlayacak.