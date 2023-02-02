2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Romen temsilci CSM Targoviste ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-23’lük skorlarla 3-0 mağlup etti.

2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Romen temsilci CSM Targoviste ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-23’lük skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: Sports Hall Targoviste

Hakemler: Mathias Ewald (GER), David Fuentes Fernandez (ESP)

C.S.M. Targoviste: Todorova, Van de Vyver, Matei Ionescu, Bjelica, Buterez, Bozicevic (L), Mirosavljevic, Orlandea, Zodorojnai

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Yaprak, Defne.

Setler: 22-25,14-25, 23-25

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Süre: 77 dakika (24,24,29)