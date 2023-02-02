Bursasporlu futbolcu Tuğhan Yıldız’a Roma ve Inter’in ilgisi var

Bursasporlu futbolcu Tuğhan Yıldız’a Roma ve Inter’in ilgisi var

C.S.M. Targoviste: Todorova, Van de Vyver, Matei Ionescu, Bjelica, Buterez, Bozicevic (L), Mirosavljevic, Orlandea, Zodorojnai

2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Romen temsilci CSM Targoviste ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-23’lük skorlarla 3-0 mağlup etti.

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