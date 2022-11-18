Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında yarın PTT ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında yarın PTT ile karşılaşacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 17.00’de TVF Başkent Voleybol Salonu’nda PTT ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-beyazlılar, evinde yapacağı tek antrenmanın ardından Ankara’ya doğru yola çıkacak.

PTT deplasmanı öncesi görüşlerini aktaran orta oyuncu Yasemin Güveli, "Lige oldukça iyi bir tempoyla, 5’te 5 yaparak başladık. Yükselen performansımız bizi her geçen gün daha fazla motive ediyor. Oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Yoğun bir antrenman ve maç temposundan geçiyoruz. Deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.