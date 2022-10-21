Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley grup etabının ikinci maçında yarın 19.00’da Sigorta Shop ile karşılaşacak. Mücadele, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu birinci maçında Çukurova Bld. Adana Demirspor ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 25-22, 25-15 ve 25-23’lük skorlarla 3-0 galip ayrıldı.

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