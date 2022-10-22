Ankara’da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’nun ikinci gününde Sigorta Shop ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-13 ve 25-19’luk skorlarla set vermeden 3-0 galip ayrıldı.
Ankara’da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’nun ikinci gününde Sigorta Shop ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-13 ve 25-19’luk skorlarla set vermeden 3-0 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley grup etabının son maçında yarın 16.30’da Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mücadele, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Salon: TVF Başkent Voleybol
Hakemler: Burhan İlhan, Engin Duman.
Sigorta Shop: Van De Vyver, Tuğçe, Hande Naz, Payne, Mlejnkova, Ceylan, Merve (L), Derya (L), Ezgi, Ayça, Gözde Nur, Pelin, Burcu, Derya.
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Yasemin, Fabris, Hande, Jack, Simge (L), Saliha, Aybüke (L).
Setler: 27-25, 13-25, 19-25
Süre: 80 dakika (30,23,27)
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