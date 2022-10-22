Sigorta Shop: Van De Vyver, Tuğçe, Hande Naz, Payne, Mlejnkova, Ceylan, Merve (L), Derya (L), Ezgi, Ayça, Gözde Nur, Pelin, Burcu, Derya.

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley grup etabının son maçında yarın 16.30’da Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mücadele, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ankara’da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’nun ikinci gününde Sigorta Shop ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-13 ve 25-19’luk skorlarla set vermeden 3-0 galip ayrıldı.

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