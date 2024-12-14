Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında V. Bank’a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 25-19, 25-16, 23-25 ve 25-16’lık skorlarla 3-1 kazanarak ilk yarıyı galibiyetle tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 - P. Karşıyaka: 82 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 - P. Karşıyaka: 82

Salon: V. Bank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

V. Bank: Bosetti, Bahar, Sıla, Markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L), Cansu, Frantti, Xinyue, Derya

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal Simge (L), Naz, Stevanovic

Setler: 19-25, 16-25, 23-25, 16-25

Süre: 106 dakika (25,29,28,24)

Kaynak: iha