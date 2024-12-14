Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında V. Bank’a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 25-19, 25-16, 23-25 ve 25-16’lık skorlarla 3-1 kazanarak ilk yarıyı galibiyetle tamamladı.
Salon: V. Bank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
V. Bank: Bosetti, Bahar, Sıla, Markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L), Cansu, Frantti, Xinyue, Derya
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal Simge (L), Naz, Stevanovic
Setler: 19-25, 16-25, 23-25, 16-25
Süre: 106 dakika (25,29,28,24)
Kaynak: iha