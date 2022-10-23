Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Ankara’da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’nun son gününde Kuzeyboru ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-19, 25-19 ve 25-17’lik skorlarla 3-1 galip ayrılarak, grup etabını birinci tamamladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.