Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 31-29, 25-15 ve 25-22 skorlarla 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar, ligde üst üste 7. galibiyetine imza attı.

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