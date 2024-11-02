Sultanlar Ligi 7. hafta Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit, ligin 8. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’de deplasmanda Nilüfer Belediyespor’la karşılaşacak.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Jack, Elif, Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Simge (L), Aybüke
THY: Silva, Bergmann, Karmen, Anthi, Tuğba, Büşra, Melis (L), Buse, Emine
Setler: 25-20, 25-16, 25-21
Süre: 71 dakika (26,21,24)
Kaynak: iha