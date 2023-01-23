Son olarak deplasmanda Türk Hava Yolları’nı yenerek Sultanlar Ligi’nde 15’te 15 yapan lider Eczacıbaşı Dynavit, 16. hafta maçında evinde Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadele 25 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da oynanacak. Turuncu-beyazlılar, Sarıyer Belediyespor maçının ardından 28 Ocak Cumartesi günü Nilüfer Belediye’ye konuk olacak. Karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak.

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