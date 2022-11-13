Misli.com Sultanlar Ligi 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda karşılaştığı Sarıyer Belediyespor’u 25-20, 25-20, ve 25-20’lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

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