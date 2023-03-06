Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu sezonunda çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu sezonunda çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Misli.com Sultanlar Ligi’nin yenilgisiz lideri Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Burhan Felek Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Yarın tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma, 17.00’de başlayacak. Sultanlar Ligi’nde geçtiğimiz hafta V.bank’ı 3-0’la geçen turuncu-beyazlılar, Fenerbahçe’yi de geçerek adını dörtlü finale yazdırmak istiyor. Çeyrek finalin kazananı ise THY - Kuzeyboru eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

18 maçlık galibiyet serisi

Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisini 18 maça çıkardı. Sultanlar Ligi’nde en yakın takipçisiyle olan puan farkını da 9 yaparak namağlup liderlik unvanını sürdüren Eczacıbaşı, derbide V.bank’ı 3-0’la geçerken, sezon boyunca rakiplerine de yalnızca 3 set vermiş oldu.

Fenerbahçe mücadelesinin ardından Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında evinde PTT’yi ağırlayacak. Turuncu beyazlılar, başkent temsilcisiyle 11 Mart Cumartesi günü saat 18.30’da karşılaşacak.