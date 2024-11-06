2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac’ı evinde 25-15, 25-11, 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Paul Catalin, Marco Van Zanten
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak, Stevanovic, Naz, Aybüke (L), Nicoletti, Beyza
Tent Obrenovac: Rankovic, Mijatovic, Cikuc, Terrell, Sajic, Stanojevic, Gocanini (L), Jaramazovic, Krickovic, Popovic
Setler: 25-12, 25-11, 25-21
Süre: 61 dakika (19,20,22)
Kaynak: iha