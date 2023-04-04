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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yla yarın saat 20.00’de Pala Igor Gorgonzola Salonu’nda karşılaşacak. CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde Developres Rzeszow ile karşılaşmış, 3-1 ve 3-2’lik skorlarla galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

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