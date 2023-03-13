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Misli.com Sultanlar Ligi’nde de liderlik koltuğunda oturan Eczacıbaşı Dynavit, 19 Mart, Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak derbi saat 19.00’da başlayacak.

Turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı tüm maçları kazanarak adını çeyrek finale yazdırırken, E grubu maçları boyunca karşılaştığı rakiplerine 6 maçta yalnızca 2 set verdi.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde yoluna yenilgisiz devam eden Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk karşılaşmasında Polonya takımlarından Developres Rzeszow’a konuk olacak. Yarın RCWS Podpromie Rzeszow Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Polonya temsilcisi Developres Rzeszow ile deplasmanda karşılaşacak.

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