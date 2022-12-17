Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın yarı final karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’a 3-0 mağlup oldu. Turuncu beyazlılar, 3.’lük mücadelesi için Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşı karşıya gelecek.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın yarı final karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’a 3-0 mağlup oldu. Turuncu beyazlılar, 3.’lük mücadelesi için Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Saliha, Yaprak, Laura, Elif

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L), Derya

Setler: 21-25, 19-25, 23-25

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)