Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şahsın yapılan üst, ikamet, işyeri ve oto aramalarında; 395 adet Ectasy hap ele geçirilirken 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şahsın yapılan üst, ikamet, işyeri ve oto aramalarında; 395 adet Ectasy hap ele geçirilirken 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 3 şahsın üzerinde, ikametinde, işyerinde ve otolarında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda; 395 adet Ectasy hap ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.