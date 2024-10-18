Ecovacs Robotics, robot süpürge serisinin yeni ürünü Deebot N20 Pro’yu tanıttı.

Şehir hayatının yoğun temposunda ev işlerine zaman ayıramayanlara pratik çözüm sunan robot süpürgeler, özellikle genç profesyoneller için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ecovacs Robotics, robot süpürge serisinin yeni ürünü Deebot N20 Pro ürününü tanıttığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; robotik süpürge ve paspas özelliğini bir arada sunan ürün, özellikle şehir hayatında ev işlerine zaman ayıramayan genç profesyoneller için tasarlandı.

Ürünün özellikleri

Ürün, ZeroTangle Dolanma Önleme Teknolojisi ve Ozmo Pro 2.0 Titreşimli Paspas Sistemi gibi teknolojik özelliklerle donatıldı. Bu yenilikler, zeminlerdeki tozları ve lekeleri temizlerken, halı ve sert zeminlerde derinlemesine temizlik imkânı sunuyor. Ürün, 8000Pa emiş gücü ve 400 ml toz haznesi ile uzun süreli bir temizlik yapabiliyor.