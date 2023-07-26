Türkiye’nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi Ecogreen Enerji, İtalya’da kuracağı 160 MWe gücündeki güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirdi.

Ecogreen Enerji olarak yurt içindeki yatırımlarının yanı sıra yurt dışında da önemli projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Ecogreen Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Ecogreen Enerji olarak İtalya’da 160 MWe kurulu gücünde güneş enerjisi santrali projesi geliştiriyoruz. İlk 15 MW kurulumumuz için inşaat ruhsatımızı aldık. 2023 yılı sonuna kadar 15 MW’ımızı devreye alıyoruz. 2025 yılı itibari ile de 160 MW’ımızın tamamını devreye almayı hedefliyoruz” dedi.