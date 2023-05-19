DENİZLİ (İHA) – Türkiye’nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhuna yakışır bir etkinliğe imza attı.

Ecogreen Enerji çalışanları ve Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Kız Basketbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhuna yakışır bir basketbol maçı için sahaya çıktı.

Anlamlı etkinlikte yer alan Ecogreen Enerji çalışanları ve Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Kız Basketbol Takımı oyuncularına teşekkür eden Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Ecogreen Enerji çalışanları ve Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Kız Basketbol Takımımızla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhuna yakışır bir basketbol maçı için sahaya çıktık. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, gençlerimizin aydınlık yarınları için ülkemize her daim pozitif enerji vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.