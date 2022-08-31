Türkiye’nin Güneş, Biyogaz ve Biyokütleye dayalı Lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji Holding A.Ş., “SAP 4/Hana” yazılımını kullanarak şirketin gelecek vizyonuna güç katmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin Güneş, Biyogaz ve Biyokütleye dayalı Lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji Holding A.Ş., “SAP 4/Hana” yazılımını kullanarak şirketin gelecek vizyonuna güç katmaya hazırlanıyor.

2021 Nisan ayında Enerji Bakanlığı’nın düzenlediği Niğde GES Bor-2 100 MW ihalesini almaya hak kazanarak sektördeki konumunu daha da güçlendiren Ecogreen Enerji, şirketteki her çalışan için daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak, departmanların ortak verilere erişmesini ve bunları paylaşmasını sağlayarak, işletmeler için merkezi bir sistem oluşturan “SAP 4/Hana” yazılımını kullanmak için çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ecogreen Enerji Holding Genel Müdür Yardımcısı Aydın Erdem Alcı, “Ülkemizin birçok bölgesinde yeni ve güçlü yatırımlar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin en büyük santrallerinden biri olacak olan Niğde/Bor’da DC’de 130 MWe kurulu güçte inşa edeceğimiz Güneş Enerji Santralimiz ve Manisa/Turgutlu’da temelini attığımız biyogaza dayalı organik ve organamineral gübre üretiminde Türkiye’nin en büyük gübre fabrikası var. Farklı sektörlerde büyüyerek, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız ile bir dünya şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolda grup şirketlerimizin tüm iş süreçlerini ‘SAP 4/Hana’ ile yeniden tasarlıyoruz. Dünya “ERP” pazarının hâkimi konumunda olan ‘SAP’ sayesinde sahip olduğumuz iş değerlerini ölçümleme ve büyütme konusunda en iyi hizmeti almayı hedefliyoruz. Bilginin ve bilimin sunduğu imkanlara inanan bir işletme yaklaşımıyla, “SAP” sistemlerinin sağlayacağı yalınlık, erişilebilirlik, izlenebilirlik ve şeffaflık yetenekleri ile geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyerek, uluslararası ölçekte ülkemizi saygın bir şekilde temsil edecek bir şirket yapılanması kuruyoruz” dedi.