DENİZLİ (İHA) – Türkiye’nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, geleceğe temiz bir dünya bırakma hedefiyle yola çıkan Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği’ne (BİYOGAZDER) üye oldu.

Ecogreen Enerji olarak gerek teknoloji gerekse çevreyle alakalı düzenlemelerde Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonuna yakışan adımlar atmayı sürdürdüklerini ifade eden Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Ecogreen Enerji, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan, biyogaz, biyokütle ve güneş enerji santralleriyle ülkemizin yenilenebilir enerjisine güç katan bir şirkettir. Toplamda 7,5 MW’e kurulu güce sahip biyogaz elektrik üretim santrallerimizle, atıkları doğru yöneterek geleceğe temiz bir dünya bırakma hedefiyle yola çıkan Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği’ne (BİYOGAZDER) üye olduk. Ülkemizin yenilenebilir enerji yolculuğunda BİYOGAZDER ile nice ortak proje geliştirmek ümidiyle, bu birlikteliğin Ecogreen ve BİYOGAZDER ailesine hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.