Türkiye’nin biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisi olan Ecofer Gübre, tarım sektörünün önemli buluşma noktalarından olan 23. Growtech Antalya Tarım Fuarında yerli ve yabancı binlerce katılımcının gözdesi oldu.

Dünya tarım sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan 23. Growtech Antalya Tarım Fuarı, 31 ülkeden 684 firmanın katılımıyla tamamlandı. Growtech Antalya Tarım Fuarının bu yılki en önemli katılımcılarından birisi de Türkiye’nin biyogaza dayalı en büyük entegre gübre üretim tesisine sahip olan Ecofer Gübre oldu. Ecogreen Enerji Holding bünyesinde biyogaza dayalı enerji üretimiyle tarımsal ve hayvansal atıkları temiz enerji ve kaliteli gübreye dönüştüren Ecofer Gübre, fuar boyunca organik ve organomineral gübrelerle ilgili merak edilenleri yerli ve yabancı katılımcılara anlattı.

“Piyasadan aldığımız geri dönüşler bizi oldukça memnun ediyor”

Ecogreen Enerji Gübre Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Dellal, “Ecofer Gübre olarak sektörde yeni bir firmayız, yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Şirketimiz Ecofer Gübre, Ecogreen Enerji Holding bünyesinde oluşmuş bir markadır. Ecogreen Enerji Holdingin aynı zamanda biyogaz tesisleri, biyokütle enerji tesisi ve güneş enerjisi santralleri bulunmakta. Şirket olarak biyogaz enerji üretimi sonucunda ortaya çıkan kompostu, organomineral gübreye dönüştürerek Türk çiftçisinin kullanımına sunmak için ve özellikle bu değeri ekonomiye kazandırmak için yatırım yaptık. Şu ana kadar piyasadan aldığımız geri dönüşler bizi oldukça memnun ediyor” dedi.

“Organik ve organomineral gübreyi alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor”

Topraklardaki organik madde miktarının giderek azalmakta olduğuna vurgu yapan Nihat Dellal, “Topraklarımızın yıllardır kullanılan gübre türlerinden dolayı dönemsel olarak verimli olduğu kabul edilse de sürdürülebilirlik anlamında geçmişe göre daha iyi durumda olmadığı ortada. Bu yüzden bizim organik ve organomineral gübreyi bir şekilde çiftçimizin kullanımına sunmamız ve bunu da bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bu konu yerli tarımımızın sürdürülebilirliği için çok önemli bir husus. Ecofer Gübre olarak sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak adına yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Çiftçimize kullanması gereken gübreyi reçete olarak sunacağız”

Türkiye’de bir dönem organik ve organomineral gübre piyasasında yaşanan karmaşayı vurgulayan Ecofer Gübre yetkilileri, şirket olarak çiftçinin karşısında kurumsal bir muhatap olarak yer aldıklarını ifade etti. Hem kurumsal yapısını büyütürken hem de Türkiye’nin en gelişmiş laboratuvarlarından birini bünyesinde kuran Ecofer Gübre, bu teknolojik imkanını da toprak analizleri ve ürün kontrolleri için kullanıyor. Gübrelerindeki içeriği sürekli kontrol eden Ecofer Gübre, çiftçinin gübre konusunda yalnız kalmaması için de özenle çalışıyor. Dellal, “Çiftçiyi aldatmayan, çiftçiye ne taahhüt ediyorsa onu veren bir firma olacağız. Sattığımız tüm ürünlerin arkasında olarak, sonuca giden bir marka olacağız. Deneyimli laboratuvar ekimizle çiftçimizin toprağını analiz ederek, onlara hangi gübreyi kullanmaları gerektiğini de reçete halinde sunacağız. Çiftçimizin hangi zorlu şartlar altında üretim yaptığını biliyoruz, bu yüzden biz de Ecofer Gübre olarak onlara maliyetlerinin karşılığını hem ürünlerin de hem de topraklarında alacakları kaliteli gübreyi sunmayı taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.