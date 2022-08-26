Denizlili iş adamı İbrahim Uzunoğlu’nun sahibi olduğu Ecocotton ile Seren Dönmez’e ait Buldan’s markalarının buluştuğu Defne Home Collection, Urla’daki konsept mağazasıyla İzmir’e yeni bir soluk getirdi.

Denizlili iş adamı İbrahim Uzunoğlu’nun sahibi olduğu Ecocotton ile Seren Dönmez’e ait Buldan’s markalarının buluştuğu Defne Home Collection, Urla’daki konsept mağazasıyla İzmir’e yeni bir soluk getirdi.

Urla’nın Hacı İsa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarında geçtiğimiz Haziran ayında hizmete açılan Defne Home Collection konsept mağazasında Ecocotton ve Buldan’s olmak üzere iki markanın ürünleri satışa sunuluyor. Markaların İzmirli tüketicilerin beğenisine sunduğu doğal doku ve liflere sahip sertifikalı ürünler dikkat çekiyor.

Ürettikleri doğan ev tekstili ürünleri İzmirlilerle buluşturdukları için mutlu olduklarını belirten Ecocotton’un sahibi İbrahim Uzunoğlu, “Urla memleketimizin güzel yerlerinden bir ilçe, yıllardır bayimiz olan ’Defne Home Collection’ yeni bir mağazaya geçti. Doğal ve organik ürünler imalatçısı olduğumuz için mağazanın ambiyansı da bizim için önem taşıyor. Mağazadaki bu ambiyansı oluşturan Bilge Hanım ve eşi Mustafa Bey’i çok tebrik ediyorum” dedi.

Defne Home Collection işletme sahibi Bige Pancarcı ise “10 yıldır Urla’da hizmet veriyoruz. Urla çok keyifli, yenilenmeye açık bir yer, güzellikleri sizlere daha iyi koşullarda daha iyi mekanlarda sunmaya çalışıyoruz. Emeklerimiz sizlere doğal ürünler sunmak. Bunları markalarımız bize çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Bu güzel ürünleri sizlere sunarak en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.