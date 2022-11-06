5 Kasım 2006’da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel’in talimatıyla Ecevit çiftinin unutulmaz fotoğraf karelerinden birini heykel haline getirdi. Gazeteci Kadir Can tarafından bir seçim gezisi sırasında çiftin ağaç altında dinlenirken çekilmiş fotoğrafından yola çıkan heykeltıraş Volkan Doğan’ın yaptığı 2 metre uzunluğundaki heykel, Güvercinada Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı’na yerleştirildi. Genç yaşlarında tanışarak tüm ömürlerini birlikte geçiren Ecevit çiftinin unutulmaz hatırası Bülent Ecevit’in adını taşıyan parkta yaşayacak.

Başı boş köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu

Başı boş köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu

Kuşadası Belediyesi tarafından eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde eşi Rahşan Ecevit ile birlikte yer aldığı simgeleşmiş fotoğraf heykel haline getirildi. Heykeller, Güvercinada Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı’na dikildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.