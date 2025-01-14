Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde geçen yıl yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarının ardından başlatılan ‘Gelibolu ve Eceabat İlçelerimizde Meydana Gelen Orman Yangınlarından Etkilenen Çiftçilere Zeytin Fidanı Desteği Projesi’ kapsamında, yangından etkilenen çiftçilere 5 bin zeytin fidanı desteği sağlandı.

Çanakkale Valiliği himayesinde, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından desteklenen ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Büyükanafarta köyünde düzenlenen törende 39 üreticiye toplam 5 bin zeytin fidanı teslim edilerek, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen törene, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, daire müdürleri, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, proje ve yangın bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkarslan, 2024 yılında Çanakkale’de tarımsal alanda zarar oluşturan 45 yangının meydana geldiğini belirterek, "Bu yangınlarda 2 bin 500 dekar ekili, dikili alan ve 3 bin 600 dekar hasat edilmiş tarım alanı zarar gördü. Haziran ayında Eceabat’ta çıkan yangında ise hububat ekili ve hasatı tamamlanmış 1.600 dekar alan ile 1.900 adet zeytin ağacı zarar gördü. Eceabat ve Gelibolu’da yangınlardan etkilenen üreticilerimiz için yüzde 75 devlet, yüzde 25 üretici katkılı olarak 39 üreticimize 5.000 adet zeytin fidanı dağıtıyoruz. Ayrıca yangın bölgesi için çalışma ve projelerimiz de devam edecektir” dedi.

Türkarslan, projenin hem üreticilerin zararlarını telafi etmeyi hem de gelecekte muhtemel yangınlara karşı doğal bir bariyer oluşturmayı amaçladığını vurgulayarak, proje sayesinde, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının yanı sıra, orman alanları ile tarım arazileri arasında koruyucu bir yeşil kuşak oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkarslan, benzer yangınların yaşanmaması için üreticilere önemli uyarılarda bulunarak, "Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte dikkatli olmalıyız. Yangın görüldüğünde vakit kaybetmeden ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aranmalı, kesinlikle anız yakılmamalıdır. Üreticilerimizin can ve mal güvenliği için resmi kurumlardan yapılan tüm uyarı ve açıklamaları dikkatle takip etmeleri hayati önem taşımaktadır. Gelecek nesillere daha yeşil bir Çanakkale bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.