Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 17 yaşında hayatını kaybeden kitap aşığı Ece Sıla Ünsal’ın adını, kütüphanede yaşatacak. Ailesinin, Türkiye’nin dört bir yanından topladığı kitaplarla kurulan kütüphanenin açılışı, Ece’nin 22’inci yaş gününde yapıldı. Kütüphanede aynı anda 70 öğrenci ders çalışabilecek.

Kitap aşığı Ece Sıla Ünsal’ın adı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Altıeylül ilçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde hizmet verecek olan kütüphanede yaşatılacak. 2018 yılında henüz 17 yaşındayken hayatını kaybeden Ece Sıla Ünsal’ın ailesi; çok başarılı bir öğrenim hayatı olan, kitap sevdalısı ve araştırmayı çok seven kızlarının adına bir kütüphane oluşturmak isteğiyle Türkiye’nin bir yanından yaklaşık 20 bin kitap topladılar. Ailenin bu çabasını takdir eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı üzerine çok kısa bir sürede kütüphane oluşturuldu. Ece Sıla Ünsal Kütüphanesi, ailesi ve sevenlerinin de katılımıyla 22’inci yaş günü olan 28 Nisan Cuma günü açıldı.

6 bin kitaplık zengin bir koleksiyona sahip olan Ece Sıla Ünsal Kütüphanesi; modern ve konforlu ortamıyla aynı anda 70 öğrenciye verimli bir çalışma ortamı sağlayacak. Öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştırmak için bilgisayarlar ve internet erişiminin de bulunduğu kütüphane, bölgedeki öğrencilerin eğitimine büyük katkılar sunacak.

Ailesi duygu dolu anlar yaşadı

Kütüphane açılışında duygu dolu anlar yaşan anne Zehra Ünsal, kızlarının adının verildiği kütüphanenin yaşayan bir yer olması için çalışacaklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veren Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür eden babası İrfan Ünsal, kitap desteğinin 20 bine ulaştığını söyleyerek bu kitapları il genelinde açmayı planladıkları diğer kütüphanelere göndereceklerini belirtti ve devamında şöyle konuştu:

“İnanıyorum ki başarılı olan gençleri gördükçe mutlu olacaktır. Ece ablalarına hayır dualarında bulunmaları en büyük mutluluğumuzdur. Bu kütüphaneyi oluşturmak bizim için ve arkadaşları için bir terapi oldu. Ecemizin doğum günü 28 Nisan. O yönüyle de bizim için oldukça anlamlı.”

Ece’nin ismi kütüphaneye çok yakıştı

Kendisi de kitap aşığı olan Ece’nin isminin bu kütüphaneye çok yakıştığını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz “Ece kızımızın hatırası için anlamlı bir kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle onu böylesine güzel bir şekilde yetiştiren kıymetli anne ve babası ile onların, kitap bağışı çağrısına yanıt veren herkese teşekkür ediyorum. Ece hepimizin sevdiği Ünsal ailesinin biricik kızıydı. Ben ailenin bir dostuyum. Onların insan sevgisine, ahlakına şahit oldum. Biz, Ece’nin hatıralarını burada yaşatacağız. Belediyemiz ve kızımızın ailesinin çağrısı ile muazzam bir kütüphane ortaya çıktı. Ece Sıla Ünsal Kütüphanesi’ni Büyükşehir olarak biz hazırladık. Ancak bu, gönüllülüğün gücünü de arkasına alan anlamlı bir kütüphane.” dedi.

“Gururla anlatacağımız çok güzel işler yaptık”

Ece’nin anısını yaşatacak bu kütüphanenin, çocuk ve gençlerle dolup taşacağına gönülden inandığını söyleyen Başkan Yılmaz “4 yılda, gençlerimiz için gururla anlatacağımız çok güzel işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tiyatrolarıyla, festivalleriyle, konserleriyle, kütüphaneleriyle, nitelikli buluşma alanlarıyla gençlerimize; şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunma gayreti içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi; Çamlık’ta 100 bin kitaplık bir millet kütüphanesi açtık. Türkiye’nin en büyük Espor arenasının bulunduğu Dijital Gençlik Merkezi’ni şehrimize kazandırdık. Kent genelinde; gençlerimizin proje üretebilecekleri, gönüllü faaliyetlere katılabilecekleri, ders çalışabilecekleri, gençlik merkezlerinin sayısını artırıyoruz. Yaşam alanlarını gençlerimizin aktif kullanımıyla canlanan alanlar haline getiriyoruz. Avlu Yaşam Merkezi’ne hem de Atatürk Parkı’na Skate Park yaptık. Sporda güçlü bir altyapı oluşturmak, gençlere modern imkânlar sunmak için yatırımlar yapıyoruz. 1977 yılında inşa edilen Ali Hikmet Paşa Spor Tesisi’ni dev bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. Çalışmalarımız, tamamlanmak üzere. 36 gün deprem bölgesinde görev yaptım. Biz Kuvayı Milliye Şehriyiz buna yakın işler yapmaya çalışıyoruz. Paşa Camisi, Şeyh Lütfullah Camisi ayağa kaldırdık.” dedi.

“Her zaman gençlerin yanında olan bir başkanınız var”

Kütüphanenin şehre hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz “Bunu yaşatmak artık bizim görevimiz. Buradan gençlere seslenmek istiyorum; her zaman yanınızda olan, sizleri her konuda desteklemek için var gücüyle çalışan bir büyükşehir belediyesi ve belediye başkanı var. Bunu lütfen her zaman hatırlayın. Çok okuyacağız, çok çalışacağız. Türkiye; siz gençler sayesinde çok daha güçlü bir ülke olacak. Şehrimize kazandırdığımız yeni nesil kütüphanenin hayırlı olmasını diliyor, açılışımıza katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.