Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu. Hastanede tedavisi devam eden Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi.

Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu.

Uyur vaziyette bulundu

Gürel’in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabah saatlerinde kalbi durdu

Tedavisinin Maslak Acıbadem Hastanesinde devam ettiği Ece Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Gürel’in tedavisi Yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.