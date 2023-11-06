Bursa’da 14’üncü yüzyılın sonlarında Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından kendi ismine yaptırılan Yıldırım Bayezid Camisi’nin kitabesi bulunmuyor. Cami imamı Uğur Gedik caminin yapım yılı ve kimin tarafından yapıldığını gösteren kitabenin kaynaklardan tespit edilip yeniden yapılmasını istiyor.

Bursa’da bulunan 600 yıllık tarihi Yıldırım Bayezid Camisi’nin kitabesi resmi kaynaklarda bulunamayınca o alan boş kaldı. Cami imamı Uğur Gedik’in kitabenin bulunup yerine asılması için başvurmadığı yer kalmadı. Gedik, "Bu camimizin yapıldığı tarihi ve kimin tarafından yapıldığı belli. Yıldırım Bayezid Han tarafından 1395, 1396 yılları arasında yaptırıldığı biliniyor. Nereye giderseniz gidin kitabelerin yazımı aynıdır" dedi.

"Kitabe bulunsun, biz yapmaya razıyız"

Kitabeyi yaptırmak için yetkililerden sadece bulmalarını isteyen cami imamı Uğur Gedik, "Resmi kaynaklarda biz bulamıyoruz. Resmi yerlere sordum, çıkmadı. Bir kaynak bulursak bir iş adamı sponsor olacak. Sponsoru bulmuşuz, camiyi kimin yaptırdığı belli. Yetkililerden rica ediyorum sizlerden para istemiyoruz, burada bunu yapacak bir ekip hazırda var. Sadece şunu bulalım ve kitabeyi yaptıralım" diye konuştu.

"Kitabesiz cami kimliksiz insan gibidir"

Cami imamı Uğur Gedik, "Yıldırım Bayezid Han burada yatıyor. Biz buraya iki tane levha yaptırdık. Vakıfların buraya koyduğu levhada 15. yüzyıl yazıyordu. Yüzyıllık hata vardı. Koskoca kurum böyle hata yapmamalı. Senin mimarın var, çalışanların var. Ben böyle bir hatayı kabul etmem. Siz bu işe önem vermiyorsunuz anlamına gelir. Gereken izinleri aldım, Bursa’nın en iyi bakır ustalarını bulup bakırdan tekrar yaptırdım. Padişahımızın tuğrasını bastırdık. Bursa’da tuğrası olan tek padişahtır. Ben aynısının Ulu Cami’ye de yapılmasını istiyorum. Yeşil’e, Hüdavendigar’a, Muradiye’ye yaptırsınlar zor bir iş değil" dedi.

Bir konuya daha değinen Uğur Gedik, "Benim bir hassasiyetim daha var, medreseye herkes külliye diyor. Ama külliye cami, medrese, türbe gibi yerlerin bir arada olduğu yerdir. Yıldırım Bayezid Külliyesi UNESCO Dünya Mirası listesinde tescillidir. Bursa’da bulunan en orijinal yeri görmek isteyen vatandaşlarımız buraya gelebilirler" şeklinde konuştu.