Dünyaca ünlü boks organizatörü Erol Ceylan’ın sahibi olduğu, merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan boks kulübü EC Boxing, Antalya’da ikinci şubesini açtı.

EC Boxing, Antalya’da açtığı ikinci şubesi ile boksun gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bugüne kadar 60’ın üzerinde, Avrupa, kıtalararası ve Dünya şampiyonlukları bulunan kulüp, edindiği tecrübeleri Türkiye’ye getirmek için de mücadele veriyor. Kulübün dün Antalya’da gerçekleştirilen açılış törenine, dünyaca ünlü boks organizatörü ve salon ortağı Erol Ceylan ile eşi Alex Ceylan, kulübün ortaklarından Kemal Kardaş, WBO ağır sıklet şampiyonu Christian Hammer, yarı ağır sıklet Dünya şampiyonu Igor Mikhalkin, amatör Dünya şampiyonu Ercüment Erdoğan, profesyonel antrenör Bülent Başer ve spor camiasının yanısıra bir çok davetli katıldı.

EC Boxing’in Antalya’daki şubesinde, profesyonel boksörlerin kış döneminde kamp yapmasına da imkan sağlanacak.