Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik açılış töreni, salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Konuya ilişkin yapılan basın bilgilendirmesinde, 24 Ekim 2024 salı günü saat 14.00’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Binali Yıldırım’ın katılımıyla Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde akademik açılış töreninin yapılacağı belirtildi.

Akademik açılış töreninde EKEV 2023 akademik bilim sanat ve spor ödüllerinin de verileceği kaydedilerek saat 19.00’da da EBYÜ Kütüphanesinde Binali Yıldırım’ın öğrencilerle söyleşi yapacağı bildirildi.