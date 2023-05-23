Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından 12 ilde düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın sekizincisi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde Erzincan’da gerçekleştirildi.

Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen fuara Rektör Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları, AÜB temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Demir, Erzincan’da yaklaşık 4 bin öğrencinin üniversite sınavına gireceğini belirterek, gerçekleşen bu tanıtım fuarının psikolojik, rehberlik ve tercih danışmalığa bağlamında önemli bir rol oynayacağı görüşünü belirtti.

Rektör Pof. Dr. Akın Levent ise üniversiteler arası işbirliğini güçlendirmek, eğitim ve öğretimde birliktelik sağlamak, projeler gerçekleştirmek ve kalite süreçlerinde daha üst sırlarda yer almak adına 2 yıl önce 9 üniversite ile yola çıkan Anadolu Üniversiteler Birliği’nin bugün 15 üniversite ile yola devam etmekte olduğunu ifade etti.

Rektör Levent: “Bu üniversiteler, güzel bir amaca hizmet etmek için toplandı. Bizler de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak üniversitelerimizi gençlerimize tanıtmak ve onların doğru tercih yapabilmeleri için tercih fuarlarımızda yerimizi aldık. Bugün de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde fuarımız gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konuşmalarının ardından Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın açılış kurdelesi kesilerek, üniversiteler tarafından kurulan stantlar ziyaret edildi.

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından 05 Mayıs - 26 Mayıs 2023 tarihlerinde Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tokat ve Amasya illerinde gerçekleştirilen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’nın sekizincisi Erzincan’da düzenlendi.