6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ile Elbistan olan ve çevresindeki 11 ili etkileyen iki büyük depremde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) 8 öğrencisi vefat etti.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ile Elbistan olan ve çevresindeki 11 ili etkileyen iki büyük depremde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) 8 öğrencisi vefat etti.

Vefat eden öğrencilerin adları şöyle:

Fatma Arslan - Adıyaman (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik)

Gözde Artuç - Adıyaman (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik)

Serdar Kaplan - Adıyaman (Refahiye MYO, Posta Hizmetleri)

Gökçe Coşkun - Gaziantep (İİBF, Finans ve Bankacılık)

Didem Seda Çolak - Hatay (Sağlık Hizmetleri MYO, Acil Durum ve Afet Yönetimi)

Umut Sakım - Hatay (Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği)

Gamze Tel - Kahramanmaraş (Tercan MYO, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık)

Mehmet İnal - Malatya (Üzümlü MYO, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik)