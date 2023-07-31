Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi birimi tercih yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmaya başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi tercih dönemindeki öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar, iş ve istihdam imkânını önceleyen bölümler başta olmak üzere birçok konuda aday öğrencilere yönelik profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. Öğrenciler; [email protected] adresinden randevu alarak danışmanlık hizmetinden faydalanabilir.