Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sebebiyle sosyal tesislerinde ve kantinlerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına sessiz kalmayarak, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmaması üzerine sosyal tesislerinde ve kantinlerinde İsrail menşeili ürünlerini boykot etme kararı aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz sosyal tesislerinde ve kantinlerinde Gazze’de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markaların ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.