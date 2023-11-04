Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve EkoAvrasya işbirliği ile Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türk Dünyasına Genel Bakış” konulu panel düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen panele Erzincan Vali V. Ömer Özbay, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, davetliler, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panel, Azerbaycan Milli Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naibe Şahmammadova tarafından hazırlanılan müzik dinletisi ile devam etti.

EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren, panel açılış konuşmasında cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak sözlerine başladı. Başkan Eren, konuşmasına Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin önemine vurgu yaparak devam etti. Ayrıca gerçekleştirdikleri panelin ardından bugün Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen zirve bildirisinin Erzincan’da yayınlanacağını iletti. Başkan Eren, zirveden çıkacak sonucun yarınlar için önemli bir temenni olduğunu belirtti. Bu temenninin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı tarafından tanınması olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu süreçte Ukrayna, Moğolistan ve Gürcistan’ın gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı’na kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Eren son olarak “Geçtiğimiz yıl Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Türk Dünyası Sempozyumu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması konusunda yaptığımız çalışmalar 11 Kasım 2022’de yapılan Semerkant Zirvesi’nde hayat buldu” dedi.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Hikmet Eren’e katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak Aksakalılar Konseyi Başkanı ve Erzincan’ın gururu olan Binali Yıldırım’ın adını taşıma fırsatıyla böyle bir paneli gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Daha önce üniversitemizde yapılan Türk Dünyası Sempozyumu’nda önemli katkılar sunulduğunu ve güzel sonuçlar elde edildiğini kaydeden Rektör Levent, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olması için karar alındı ve bu adım çok önemliydi. Bir ay sonra ise Özbekistan’da Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı’nda Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak kabul edildi. Bu, Türk Dünyası için çok önemliydi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Rektör Levent son olarak “Biz misyon olarak Deprem Teknolojileri Enstitüsü’nü seçtik ancak Türk dünyası da bizim için oldukça önemli ve kıymetli bir konu. Üniversitemize yapacağımız her katkı, bizim için onur ve gurur verici olacaktır. Sizlerin desteğiyle üniversitemize değer katacağımıza inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından EkoAvrasya Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Can Ünver, Belediye Başkanı Bekir Aksun’a plaket takdim etti.

Son olarak konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Erzincan Valisi V. Ömer Özbay, 1991 yılında Türk Devletler Teşkilatı’nın temellerini atan Türk Dünyası ile başlayan bu sürecin Türk Dünyası zirvesi ile devam etmesi ve bugün panel ile aynı anda Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşen Astana Zirvesi’nin yapılmasının önem arz ettiğine dikkat çekti. Vali V. Ömer Özbay’a ise plaketi Eko Avrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Kurnaz tarafından sunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından panel oturumlarına geçildi. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin moderatörlüğünde başlayan ilk oturumda; Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz “Türkiye Yüzyılı: Türk Dünyası Stratejisi ve Değişen Politikalar” , Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatı Dr. Zhyldyz Uzakova “Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyonu: Türk Devletleri Teşkilatının Önemi Ve Vizyonu”, Prof.Dr. Ainur Nogayeva “Geçmişten Geleceğe Türk Dünyasına Bakış” ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bardakçı, “Türk Dünyasının Geleceği Üzerine Tartışmalar: Stratejik Noktaların Önemi” adlı sunumlarını gerçekleştirdi.

Öğleden sonra Prof. Dr. Abdulkadir Gül moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda ise İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi EkoAvrasya Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Can Ünver, Türk Devletlerinin İmaj Mücadelesi ve Ortak Kamu Diplomasilerine İlişkin Düşünceler”, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar, “ Türkiye Yüzyılında Türk Dünyası Gençliği” , Doç Dr. Nazgül İsabayeva “Türk Diasporası Bağlamında Sovyet Rejiminden Kaçan Türk Halklarının Türkiye’ye Sığınması Meselesi”, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Solmaz, “Türk Dünyasında Bütünleşme Açısından Akademik İlişkilerin Önemi ve İşbirliği Önerileri”, EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vkl. Kemal Kurnaz, “Türk Dünyasının Ekonomik Potansiyeli ve İkili İşbirliği İmkânları” konularında katılımcıları bilgilendirdiler.

Oturumların ardından Rektör Prof. Dr. Akın Levent, panelistleri yapmış oldukları değerli çalışmalardan ötürü tebrik ederek teşekkür belgelerini verdi.