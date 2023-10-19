EBYÜ’de Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde trekking ve bayrak açma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hatıra Ormanı’nda gerçekleşen etkinlikte, Türk bayrağı ve üniversitenin bayrağı açıldı. Öğrenciler, Hatıra Ormanı’nda doğayla iç içe bir trekking yaparak, bayraklarıyla birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlikle, Cumhuriyetin 100. yılına olan coşku ve heyecan bir kez daha vurgulandı. Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan bayraklar, etkinlikte gururla dalgalanırken, öğrenciler de Cumhuriyetin kazanımlarını ve değerlerini temsil etmenin haklı gururunu yaşadı. Etkinlik, gençlerin milli değerlerine sahip çıkmalarını ve ülke sevgisini pekiştirmelerini amaçlayan bir etkinlik olarak büyük bir önem taşıdı.