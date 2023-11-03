Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Azerbaycanlı sanatçılar Naibe Şahmammadova ve Vüsale Qubadova’nın sahne aldığı “Tek Millet İki Devlet 100. Yıl Konseri” düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Azerbaycan’ın milli marşlarının çalınması ve söylenmesiyle başladı.

Konserde, Azerbaycanlı sanatçılar Naibe Şahmammadova ve Vüsale Qubadova ilk olarak “Çırpınırdı Karadeniz” türküsü ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Türkünün son bölümünde geçen “Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asacağız” sözleri yerine “Azerbaycan bayrağını Karabağ’a asmışız biz” diye söylemesi dinleyiciler tarafından coşkuyla ayakta alkışlandı. Azerbaycan’ın yöresel türkülerinin seslendirildiği konser zaman zaman duygulandırırken zaman zaman öğrencileri coşturdu. Üniversite öğrencileri sanatçılara cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik ederken bazı türküler hep bir ağızdan söylendi.

Konsere EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile rektör yardımcılarının yanı sıra, Emniyet Müdürü Kenan Kurt, bazı kurum müdürleri, akademisyenler, üniversitede öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserin hemen ardından konuşan Doç. Dr. Naibe Şahmammadova, “Bizleri buraya davet eden başta Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Çağrı Çırak’a teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında sizlerle burada olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Azerbaycan halkı adına sizleri selamlıyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyorum” dedi. Solist Vüsale Qubadova ise konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin muhteşem 100. yılı kutlu olsun. Allah, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daim etsin” diye konuştu.

Konser sonunda sanatçılarımıza hediyelerini takdim eden Rektör Levent, “Doç. Dr. Naibe Şahmammadova ve solist Vüsale Qubadova’ya bizlere yaşattığı bu eşsiz konser için yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında düzenlemiş olduğumuz bu konsere bizleri kırmayarak gelen sanatçılarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.