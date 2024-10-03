Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), yaşlı bireylerin aktif ve sağlıklı yaş almasını desteklemek amacıyla, “60+ Tazelenme Üniversitesini” açma hazırlıklarına başladı.

Yaşlı nüfusun aktif ve sağlıklı yaş alması için geliştirilen yetişkin eğitim modeli olan Tazelenme Üniversitesi Erzincan’da hizmet vermeye başlıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin yaşlı bireylerin zihinsel sağlıklarını korumaları ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişim sağlamaları açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Rektör Levent, “60+ Tazelenme Üniversitesi projeleri, yaşlıların kendilerini yenilemeleri ve sosyal hayata etkin katılımlarını teşvik eden önemli bir girişimdir.” ifadelerini kullandı. Projenin, yaşlı bireylere yeni beceriler kazandırarak hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarını korumalarına yardımcı olacağını belirten Rektör Levent, ayrıca toplumsal yaşlılık duyarlılığını artırmayı ve başarılı yaşlanmayı teşvik edecek bilinçli bireylerin sayısının artacağını ifade etti.

Başvuruların önümüzdeki haftadan itibaren alınmaya başlanacağını duyuran Levent, yeterli başvuru sayısına ulaşılması halinde eğitimlerin başlayacağının bilgisini verdi.

60 yaş ve üzeri bireylerin katılabileceği proje, sağlık, teknoloji kullanımı, sosyal medya, iletişim, egzersiz, beslenme ve aktif yaşlanma konularında teorik ve uygulamalı eğitimler sunarak eğitim faaliyetlerinin, eğitim kavramının yaş ile sınırlandırılamayacağını kanıtlamayı ve ömür boyu öğrenme bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.