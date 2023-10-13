Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Üniversitenin öğrencilerine yönelik düzenlenen pop müzik konseri, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Konserde, öğrencilerin sevdiği popüler şarkılar seslendirildi ve öğrenciler doyasıya eğlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesi alanında gerçekleşen konser, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Taner Uluçay koordinatörlüğünde düzenlendi. Eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olan pop müzik konserine, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Levent Akın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak ve Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel katılım sağladı.

Konserde Rektör Levent, öğrencilerin arasına girerek onlara eşlik etti. Öğrenciler, rektörlerinin samimi ve yakın davranışından oldukça memnun kaldı ve birlikte keyifli bir gün geçirdi. Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve 2 saat süren konser, İzmir Marşı’nın okunmasıyla sonra erdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesindeki bu etkinlikte öğrenciler bir araya gelerek eğlenme ve sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. Üniversite yönetimi, öğrencilerin kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını teşvik etmeye devam edeceğini belirtti.